Психолог предупредил об опасности популярного в TikTok теста на верность

«Тест на верность», ставший вирусным в социальной сети в TikTok, разрушает реальные отношения ради лайков, предупредил коуч и психолог Лиам Тернболл. Об опасности новомодного тренда он рассказал в беседе с Mirror.

В рамках этого теста пользователи в интернете платят незнакомцам за то, чтобы те подстрекали их партнеров к измене. Если партнер будет пойман с поличным, его записывают на видео. Тернболл отметил, что, даже если человек проходит тест, его границы все равно нарушены. «Если вы чувствуете необходимость загнать партнера в ловушку, чтобы что-то себе доказать, отношения уже в беде», — уверен он.

Коуч добавил, что после таких проверок многие люди обращаются психотерапевту, потому что им трудно снова доверять партнеру. «Как только вы посеяли это семя сомнения, его очень трудно выкопать назад. Тот, кто проводит проверку, становится все более параноидальным, а тот, кого проверяют, чувствует себя преданным», — предупредил он.

Кроме того, подчеркнул специалист, законы большинства стран запрещают тайную запись людей на видео или нарушение переписки. Он обратил внимание и на тот факт, что создатели этих роликов выдумывают проверки, подделывают чаты, нанимают на роль партнеров артистов и редактируют скриншоты только ради просмотров. «Они не только потенциально разрушают настоящие отношения, но и убеждают других следовать тренду, основанному на лжи», — сделал вывод Тернболл. Вместо подобных проверок он порекомендовал укреплять доверие со своим избранником через честность, последовательность и открытое общение.

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