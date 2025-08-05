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02:01, 5 августа 2025Забота о себе

Раскрыт простой способ уснуть за считанные минуты

Педиатр Джостра: Визуализация случайных предметов помогает быстро уснуть
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom  

Визуализация случайных предметов помогает успокоить мозг и быстро погрузиться в сон, считает педиатр Артур Джостра. Простой способ уснуть за считанные минуты он раскрыл в ролике, опубликованном на его странице в TikTok.

Медик рассказал, что случайно обнаружил эту хитрость, когда пытался наладить сон после ночных дежурств. «Вам нужно всего лишь придумать совершенно случайное слово, а затем визуализировать то, что оно обозначает», — заявил он.

Например, Джостра сначала загадывает слово «дерево» и воображает его в мельчайших деталях. Затем придумывает новое слово, которое начинается на последнюю букву первого, то есть на «о», и начинает представлять новый предмет. Алгоритм надо повторять несколько раз.

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Медик уверен, что такое упражнение отвлекает мозг и дает понять, что не надо беспокоиться и можно спокойно засыпать. «Это избавляет от тревожного состояния "бей или беги", из-за которого мысли несутся в голове и вы не можете спать, беспокоясь всю ночь о разных вещах», — заключил он.

Ранее врач-невролог медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Лепилова подсказала простой способ быстрее уснуть и улучшить качество сна. По ее мнению, такой эффект дают устройства, воспроизводящие белый шум.

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