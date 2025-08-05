Россиян начнут штрафовать за шум бытовой техники в ночное время

Машаров: За уборку в ночное время жильцам домов грозит штраф

Жильцам многоквартирных домов за уборку в ночное время грозит штраф. Об этом россиян предупредил член Общественной палаты Евгений Машаров в беседе с РИА Новости.

«Если звук от стиральной машины или пылесоса будет превышать допустимые пределы, то это могут посчитать как нарушение и выписать штраф. Обращаю внимание, что сейчас в Госдуме рассматривается федеральный закон о тишине, который должен ввести единые правила по всей РФ», — предупредил Машаров.

По его словам, проект предусматривает запрет на шум с 23:00 до 7:00 и дневной тихий час с 13:00 до 15:00. В случае принятия законопроекта, нарушителей начнут штрафовать на сумму от 500 до 1000 рублей.

Он подчеркнул, что под понятие шума попадает работа бытовой техники, крики, пения, громкая музыка.

Ранее в Госдуме предложили удвоить штрафы за некачественно оказанные услуги ЖКХ. В настоящее время штрафы за некачественно оказанные ЖКУ составляют 50 процентов от присужденных судом сумм.