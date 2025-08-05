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10:11, 5 августа 2025Путешествия

Россиян предупредили об отключении интернета на популярных курортах страны

АТОР: В Симферополе, Ялте, Евпатории отключат интернет на несколько дней
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Россиян предупредили об отключении интернета на популярных курортах страны от нескольких часов до нескольких дней. Об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что речь идет о Симферополе, Ялте, Евпатории. Такая мера объясняется противодействием вражеским дронам, рассказали в Оперштабе Крыма. Чтобы оставаться на связи, местным жителям и туристам рекомендовали использовать Wi-Fi. Также будут работать звонки и SMS.

В середине июня на проблемы в работе мобильного интернета жаловались жители почти трети регионов России. Больше всего обращений поступало из Москвы и Санкт-Петербурга. Временные отключения мобильного интернета в стране начались перед Днем Победы. В ночь на 7 мая сообщалось, что из-за угрозы беспилотников его ограничили более чем в 30 российских регионах.

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