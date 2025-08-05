Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:48, 5 августа 2025Экономика

Россияне перестали стыдиться бедности

«АиФ»: Жизнь более 60 процентов россиян ухудшилась из-за вынужденной экономии
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Жители России больше не стыдятся бедности и экономят на предметах роскоши. Об этом сообщило издание «АиФ» со ссылкой на исследование, проведенное финансовым маркетплейсом.

Более того, 27 процентов россиян стали экономить даже на тех вещах, которые относятся к категории первой необходимости. На то, что за последний год качество жизни из-за вынужденной экономии серьезно ухудшилось, пожаловались 60 процентов граждан РФ. Лишь шесть процентов заявили об улучшении, достигнутом за счет более рачительного поведения. Кроме того, положение 23 процентов осталось неизменным.

Почти 70 процентов экономили последний год на предметах роскоши, а 60 процентов — на туризме. На развлечениях (а также спорте) и бытовой технике экономили 51 и 28 процентов соответственно. Исследование также показало, что 44 процента пытаются выбирать более дешевые товары, а 18 процентов закупаются оптом.

Материалы по теме:
Что такое аванс? Когда выплачивается и сколько процентов от зарплаты составляет
Что такое аванс?Когда выплачивается и сколько процентов от зарплаты составляет
3 июня 2025
Что такое 13-я зарплата? Кому она положена и как рассчитывается сумма
Что такое 13-я зарплата?Кому она положена и как рассчитывается сумма
6 марта 2025

Комментируя такие данные, доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская заметила, что сокращение расходов не означает, что люди переходят в режим экономии. Все дело в меняющейся модели поведения покупателей. Показная роскошь перестала быть приоритетом для всех слоев общества. Даже в высшем классе теперь ведут себя скромнее. Кроме того, дорогие путешествия стали чаще проигрывать ремонту квартиры, дома, расширению дачи.

Ранее выяснилось, что больше половины граждан России, покупающих строительные товары, занимаются ремонтом не столько по необходимости, сколько по зову сердца. Для многих это стало основным хобби.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Саша, как же так…» Спортивный комментатор Первого канала трагически погиб. Он работал на пяти Олимпиадах

    Падение нефтегазовых доходов России продолжило ускоряться

    Рудковская оценила выступление Дженнифер Лопес словами «не Билан»

    Брачный аферист обманул десять россиянок на 50 миллионов рублей

    Россияне перестали стыдиться бедности

    Стала известна дата подписания меморандума между Арменией и Азербайджаном

    Нефть резко подешевела

    Макаревича и Лободу назвали сбитыми летчиками

    Военблогер упрекнул Россию в страхе перед «арабским средневековьем»

    Работники водоканала попали под удар ВСУ в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости