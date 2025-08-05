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03:30, 5 августа 2025Из жизни

Рыба упала с неба и обесточила целый город

В Канаде упавшая с неба рыба стала причиной пожара и обесточила город
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Ashcroft Fire Rescue

В Канаде пожар и отключение электричества произошли по вине упавшей с неба рыбы. Об этом сообщает Straits Times.

30 июля Эшкрофт, небольшой город в Британской Колумбии с населением 1,5 тысячи человек, оказался обесточен. Примерно в это же время пожарным поступил вызов о возгорании в сельской местности в окрестностях города. Им удалось быстро потушить огонь на площади около 0,4 гектара благодаря помощи местных фермеров и сотрудников энергокомпании BC Hydro.

Как показало расследование, пожар устроила рыба, чьи обугленные останки нашли под линиями электропередачи. Предполагается, что скопа летела с добычей с реки, находящейся примерно в трех километрах от места возгорания, и случайно уронила ее прямо на провода. При контакте произошел обрыв провода, а искры упали на сухую траву. Начавшееся с искр пламя стало причиной пожара.

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«Возможно, птица устала нести крупную рыбу в жару и просто выпустила ее», — предположили в пожарной службе Эшкрофта. Пожарные также допустили, что скопа «устала от сырой рыбы и решила попробовать жареную». Сама птица не пострадала и скрылась с места происшествия.

Ранее сообщалось, что в Великобритании черепаха чуть не сожгла квартиру с собакой. Она опрокинула лампу для обогрева в вольере. Та упала на подложенное для питомца сено и подожгла его.

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