США анонсировали важное заявление по беспилотникам

Министр транспорта США Даффи анонсировал огромное заявление по развитию БПЛА

Министр транспорта США Шон Даффи анонсировал огромное заявление по развитию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в стране. Об этом он рассказал в соцсети Х.

«Мы раскрываем американское доминирование в дронах. Приготовьтесь! Завтра будет огромное заявление», — написал глава Министерства транспорта.

Глава ведомства не стал раскрывать деталей.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) писала, что армия Соединенных Штатов планирует существенно увеличить применение беспилотников. Пентагон рассчитывает оснастить каждую дивизию примерно 1 тыс. дронов и за счет этого избавиться от устаревших вооружений.