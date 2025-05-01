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09:15, 1 мая 2025Мир

В США захотели значительно нарастить использование беспилотников

WSJ: Армия США намерена увеличить применение беспилотников
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sgt. Eric D. Warren / U.S. Marine Corps / Reuters

Армия Соединенных Штатов планирует существенно увеличить применение беспилотников. Об этом написала газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как указано в статье, Пентагон рассчитывает оснастить каждую дивизию примерно 1 тыс. дронов и за счет этого избавиться от устаревших вооружений. Журнал со ссылкой на военных аналитиков указал, что БПЛА изменили формат боевых действий, поскольку они способны не только помогать преодолевать оборону противника, но также лучше обнаруживать скрытые позиции врага.

Также Штаты намерены улучшить оснащение войск планшетами, а также обеспечить их подключение к интернету, вложить около 3 миллиардов долларов в разработку технологий по борьбе с вражескими беспилотниками. Общая сумма перевооружения американских войск оценивается экспертами в 36 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что боевые беспилотники Военно-воздушных сил (ВВС) США начали получать новые обозначения. Так, новые обозначения получили General Atomics YFQ-42A и Anduril YFQ-44A. В правилах ВВС США буквой F обозначать истребители, Q — беспилотники и Y — прототипы аппаратов.

В начале этого года сообщалось, что воздушно-десантная дивизия Армии США начала печатать малые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) на 3D-принтерах.

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