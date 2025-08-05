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20:39, 5 августа 2025Культура

Стала известна официальная причина смерти Оззи Осборна

Sun: Причиной смерти певца Оззи Осборна стал инфаркт миокарда и остановка сердца
Андрей Шеньшаков

Фото: Fredrik Sandberg / Scanpix Sweden via Reuters

Официальной причиной смерти британского рок-музыканта и лидера группы Black Sabbath Оззи Осборна стал инфаркт. Об этом сообщает издание The Sun.

В официальном свидетельстве о смерти указаны «острый инфаркт миокарда» и «внебольничная остановка сердца». В качестве «сопутствующих причин»: «ишемическая болезнь сердца» и «болезнь Паркинсона с вегетативной дисфункцией». На момент остановки сердца артисту было 76 лет.

Также журналисты отмечают, что в графе о деятельности ушедшего музыканта написано, что он «легенда рока, автор песен и исполнитель».

Ранее стало известно, что легенду мирового рока Оззи Осборна похоронили в его поместье в графстве Бакингемшир. Это было последней волей музыканта.

ЖЗЛ
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