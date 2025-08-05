Стало известно о невыполнении США обязательств перед Украиной

РИА Новости: США не поставили Украине радиотехнику на $318 млн

США не выполнили обязательства перед Украиной по поставке радиотехники на 318 миллионов долларов по контрактам с оборонной компанией L3Harris. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на правительственные документы.

Отмечается, что с февраля 2022 года США заключили с компанией 15 контрактов на общую сумму 669,54 миллиона долларов. На данный момент невыполненными остаются 47,5 процента от всей стоимости соглашений (318,14 миллиона долларов).

Ранее американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что количество оружия, которое Украина может получить от США в рамках закупок через европейских союзников Вашингтона, ограничено.