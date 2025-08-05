Стало известно о вербовке в АУЕ мигрантов из одной постсоветской страны

СГБ Узбекистана сообщила о вовлечении своих граждан в АУЕ в России

Служба государственной безопасности (СГБ) Узбекистана сообщила о вовлечении своих граждан в движение «АУЕ» («Арестантское уголовное единство», признано экстремистским и запрещено на территории России) в России. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Сообщается, что людей вербуют в группы АУЕ через соцсети. Вербовщики влияют на мигрантов такими словами, как «братва», «общак» и «закон по понятиям».

«Это угроза не только для России, но и для соотечественников за границей. Уважение нельзя заслужить через преступность или "воровские законы" — цените честный труд и семейное благополучие», — заявили в СГБ. В ведомстве отметили, что участие в АУЕ — это не «дружеская группа после работы», а вовлечение в преступную деятельность.

В СГБ добавили, что участие граждан Узбекистана в АУЕ негативно влияет на образ представителей республики.

Ранее генеральная прокуратура Азербайджана выдала Узбекистану человека, разыскиваемого за оскорбление президента среднеазиатской республики Шавката Мирзиеева. Это стало частью сотрудничества силовых ведомств двух стран.