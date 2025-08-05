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09:25, 5 августа 2025Бывший СССР

Стало известно о вербовке в АУЕ мигрантов из одной постсоветской страны

СГБ Узбекистана сообщила о вовлечении своих граждан в АУЕ в России
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Служба государственной безопасности (СГБ) Узбекистана сообщила о вовлечении своих граждан в движение «АУЕ» («Арестантское уголовное единство», признано экстремистским и запрещено на территории России) в России. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Сообщается, что людей вербуют в группы АУЕ через соцсети. Вербовщики влияют на мигрантов такими словами, как «братва», «общак» и «закон по понятиям».

«Это угроза не только для России, но и для соотечественников за границей. Уважение нельзя заслужить через преступность или "воровские законы" — цените честный труд и семейное благополучие», — заявили в СГБ. В ведомстве отметили, что участие в АУЕ — это не «дружеская группа после работы», а вовлечение в преступную деятельность.

В СГБ добавили, что участие граждан Узбекистана в АУЕ негативно влияет на образ представителей республики.

Ранее генеральная прокуратура Азербайджана выдала Узбекистану человека, разыскиваемого за оскорбление президента среднеазиатской республики Шавката Мирзиеева. Это стало частью сотрудничества силовых ведомств двух стран.

ЖЗЛ
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