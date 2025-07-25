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09:02, 25 июля 2025Бывший СССР

Азербайджан выдал постсоветской стране оскорбившего ее президента человека

Азербайджан выдал Узбекистану человека, разыскиваемого за оскорбление Мирзиёева
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Hadrian / Shutterstock / Fotodom

Генпрокуратура Азербайджана выдала Узбекистану человека, разыскиваемого за оскорбление президента среднеазиатской республики Шавката Мирзиёева. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Речь о гражданине Узбекистана Амонбеке Юсупове. Его объявили в международный розыск по обвинению в «унижении чести и достоинства президента».

В апреле в Баку Юсупова арестовали. Его выдача Ташкенту состоялась в рамках сотрудничества между силовыми структурами двух стран.

Ранее житель Бухарской области Узбекистана получил пять лет лишения свободы за участие в специальной военной операции. Его имя не разглашается.

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