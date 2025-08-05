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05:47, 5 августа 2025Мир

В Британии заявили о когнитивных проблемах у Трампа

The Guardian: У Дональда Трампа замечены когнитивные проблемы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Частые странные высказывания президента США Дональда Трампа на публичных мероприятиях вновь вызвали вопросы о его умственных способностях. Об этом пишет британское издание The Guardian со ссылкой на экспертов.

Как пишут авторы, в августе американский лидер ошибочно заявил, что его дядя якобы знал террориста Теодора Качинского, известного как Унабомбер, а во время визита в Британию начал рассуждать о ветряных мельницах без видимой причины.

В статье говорится, что Трамп часто допускает ошибки в ходе интервью и подобные эпизоды вызывают обеспокоенность у части американского политического истеблишмента. По данным издания, на пресс-конференциях американский лидер теряет логическую нить рассуждений.

Специалисты подчеркивают, что такие проявления стали систематическими за последний год и периодически становятся предметом публичных дискуссий в американских СМИ.

В мае экс-врач Белого дома и конгрессмен Ронни Джексон заявил, что бывшему президенту США Джо Байдену, вероятно, осталось жить от 12 до 18 месяцев.

До этого газета The Washington Post со ссылкой на мнения врачей и экспертов высказала подозрения, что экс-президент мог заболеть раком простаты еще во время своего пребывания на посту главы государства, однако скрывал эту информацию.

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