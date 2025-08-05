В Госдуме нашли способ спасти малые города от вымирания

Депутат Нилов: В малых городах нужно навести порядок с целевым набором

Вымирание малых городов можно предотвратить с помощью разработки четкого механизма целевого набора учащихся. Об этом NEWS.ru заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

С помощью целевого набора можно заставить молодежь возвращаться в город с места учебы, уверен депутат. Виноват в том, что люди уезжают из городов, единый госэкзамен, добавил он. Благодаря учебе молодежь понимает, что зарплаты по месту нахождения вуза после его окончания позволяют работать даже не по специальности, а также снимать жилье.

Ранее стало известно, что в России 129 малых городов оказались под угрозой исчезновения. Это населенные пункты с общей численностью примерно 3,4 миллиона человек