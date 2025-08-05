В Госдуме призвали исключить Солженицына из школьной программы

Депутат Госдумы Драпеко предложила исключить Солженицына из школьной программы

Из обязательной школьной программы призвали убрать произведения Александра Солженицына и Варлама Шаламова. С инициативой выступила депутат Государственной думы Елена Драпеко, пишет «Абзац».

По мнению парламентария, присутствие таких произведений в школьной программе формирует у детей представление об СССР как о жестоком периоде с угнетениями, лагерями и репрессиями.

Драпеко также заявила, что школьники не смогут дать правильную оценку событиям, которые описывают авторы. «Солженицына и Шаламова в школьной программе быть не должно. Когда дети повзрослеют и смогут сами давать оценку, что хорошо, а что плохо, тогда пусть читают», — отметила она, добавив, что предыдущие попытки исключить произведения авторов из школьной программы не увенчались успехом.

В 2023 году депутат Думы Дмитрий Вяткин заявил, что произведение Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», рассказывающее о репрессиях в СССР, стоит исключить из школьной программы по литературе, так как оно не прошло испытание временем.

Автор произведений «Архипелаг ГУЛАГ», «Матренин двор» и «Один день Ивана Денисовича» является лауреатом Нобелевской премии по литературе «за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы», но получить диплом и денежную составляющую премии он смог только после высылки из СССР в 1974 году, когда был обвинен в госизмене и по решению ЦК КПСС лишен советского гражданства. Вернуться в Россию писатель смог только 20 лет спустя, в 1994 году. В 2008-м его не стало.