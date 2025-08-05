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20:51, 5 августа 2025Экономика

В Петербурге залило автобус

В Санкт-Петербурге из-за ливня залило автобус
Полина Луханина

В Санкт-Петербурге прошли мощные ливни, из-за чего затопленным оказался автобус. Кадры публикует Telegram-канал «Осторожно, Новости».

На кадрах пол автобуса полностью заполнило водой.

Из-за ливня подтопленными оказались множество улиц города. В Невском районе затронуло улицу Ткачей и проспект Большевиков. Во Фрунзенском районе машины «поплыли» по проспекту Славы и Пражской улице.

Ранее на видео попали жители петербургского Колпино, которые решили поплыть по лужам на надувной лодке. Стало известно также о жалобах жителей на проблемы с транспортом из-за обильных осадков, выпавших в городе во вторник, 5 августа.

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