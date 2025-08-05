В реакциях Индии и Китая на угрозы Трампа нашли отличия

Экономист Арапова: Реакции КНР и Индии на угрозы США из-за нефти РФ отличаются

Китай готов вернуться к прямой экономической конфронтации с США, если они введут пошлины против стран, закупающих российскую нефть. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала кандидат экономических наук, руководитель исследовательской программы «Мировая экономика. Цифровые финансы. Санкционная политика» Института международных исследований МГИМО Екатерина Арапова.

По ее словам, такой подход существенно отличается от позиции Индии, которая хотя и отказалась прекратить закупки энергоносителей из России, заявила о готовности к переговорам с США.

«Если США обеспечат условия для быстрых и дешевых поставок своих энергоносителей в Индию, это может создать почву для переговоров на горизонте нескольких месяцев», — сказала Арапова.

Экономист объяснила это высокой зависимостью Индии от европейских и американских промышленных товаров. Объемы закупок российских нефтепродуктов этой страной, по ее прогнозу, в среднесрочной перспективе могут сократиться.

Во вторник, 5 августа, постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что президент Дональд Трамп намерен ввести санкции против Китая и Индии за нежелание отказаться от российской нефти. Дипломат объяснил это стремлением добиться прекращения боевых действий на Украине.