В США резко раскритиковали ядерную риторику Трампа в отношении России

Аналитик Тирни: Ядерная риторика Трампа может иметь катастрофические последствия

Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес России и его заочная перепалка с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым может привести к эскалации в отношениях двух стран. Об этом заявил бывший конгрессмен и эксперт в области контроля над вооружениями и нераспространения Джон Тирни, передает The Hill.

«Наибольшую озабоченность вызывает ядерная риторика, которая может слишком легко привести к ошибкам или просчетам, имеющим катастрофические последствия. (...) Нам нужна твердая рука, а не тот, кто позволяет своему гневу из-за личного оскорбления привести к эскалации опасной ситуации», — заявил аналитик.

По его мнению, словесное противостояние Трампа с Медведевым является неуместным и лишено смысла.

Ранее президент США приказал разместить две атомные подводные лодки в «соответствующие регионы». По его словам, передислокация американских субмарин была продиктована необходимостью быть готовыми к потенциальной угрозе. Таким образом Трамп отреагировал на высказывания Медведева, которые он счел «крайне провокационными».