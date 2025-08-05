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13:10, 5 августа 2025Мир

В Турции ответили на вопрос о сроках переговоров Эрдогана с Путиным и Трампом

Сроки телефонных разговоров Эрдогана с Путиным и Трампом пока неизвестны
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Сроки телефонных разговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом пока неизвестны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию турецкого лидера.

«Нет, пока нет конкретных сроков», — ответили на вопрос агентства в канцелярии.

Ранее в администрации Эрдогана сообщили, что встреча Путина и Трампа в Турции может состояться скоро, однако конкретных сроков и временных рамок пока нет. Турецкие власти пока не получали сигналов о проведении нового раунда переговоров между РФ и Украиной. В администрации Эрдогана добавили, что Турция готова возобновить свое посредничество в данном вопросе в любой момент.

В свою очередь, в Кремле рассказали, что у российского лидера нет в планах беседы с Эрдоганом. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что у Москвы есть возможность согласовывать разговоры на высшем уровне буквально за считаные часы.

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