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02:16, 5 августа 2025Мир

Во Франции предупредили об опасном поведении Зеленского

Политик Филиппо: Зеленский становится более авторитарным
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский усиливает репрессии в стране, осознавая, что ему скоро придется покинуть свой пост под давлением западных партнеров. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в эфире своего YouTube-канала.

По словам Филиппо, недавние массовые протесты против украинских властей «лишний раз доказывают его коррупционную сущность». Несмотря на это, уточнил он, Зеленский продолжает искать способы удержаться у власти без помощи партнеров, понимая, что политику уже готовят замену.

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины сообщила об отмене местных выборов в стране до конца года.

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