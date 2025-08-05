Политик Филиппо: Зеленский становится более авторитарным

Президент Украины Владимир Зеленский усиливает репрессии в стране, осознавая, что ему скоро придется покинуть свой пост под давлением западных партнеров. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в эфире своего YouTube-канала.

По словам Филиппо, недавние массовые протесты против украинских властей «лишний раз доказывают его коррупционную сущность». Несмотря на это, уточнил он, Зеленский продолжает искать способы удержаться у власти без помощи партнеров, понимая, что политику уже готовят замену.

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины сообщила об отмене местных выборов в стране до конца года.