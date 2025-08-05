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13:27, 5 августа 2025Забота о себе

Врач призвал отказаться от привычки выдавливать прыщи

Дерматолог Малакиас предупредил об инфекциях из-за привычки выдавливать прыщи
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото:  Freepik

Врач Ромуло Малакиас из Бразильского общества дерматологии призвал отказаться от идеи самостоятельно выдавливать прыщи. О влиянии этой привычки на здоровье он рассказал изданию Terra.

«Не рекомендуется выдавливать высыпания, так как это может привести к различным инфекциям, шрамам и пятнам постакне. В случае глубоких закрытых комедонов ковыряние может вызвать неконтролируемое воспаление», — предупредил Малакиас.

Он объяснил, что при выдавливании прыща его содержимое попадает в более глубокие слои эпидермиса, а бактерии распространяются на соседние участки кожи. В результате пациенты с такой привычкой часто жалуются на ухудшение состояния кожи и возникновение боли после соответствующих манипуляций.

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