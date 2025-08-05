Врач рассказал о приводящих к инсульту продуктах

Врач Умнов: Тяжелая пища может стать причиной инсульта

Для того, чтобы снизить риск инсульта, важно ограничивать себя в употреблении жиров и углеводов, особенно животных жиров, чтобы уменьшить риск атеросклероза и улучшить метаболизм липидов. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

Врач отнес к потенциально опасным продукты, раздражающие желудок и кишечник, перегружающие печень и поджелудочную железу, вызывающие метеоризм, а также оказывающие возбуждающее действие на нервную систему. К ним он отнес острые приправы и специи, а также тяжело перевариваемую пищу.

«Нельзя есть жирные шашлыки, сало, жирные котлеты, а также блюда с разными приправами, сладкими и острыми соусами, жареные яйца. Нежелательны к употреблению и такие раздражающие желудок продукты, как грибы, сырой лук и чеснок, щавель, квашеная капуста, солёные и маринованные огурцы и помидоры, редька, редиска, в общем все то, что содержит кислоту, едкий сок, уксусную кислоту. Из сладкого нежелательны к употреблению шоколад, конфеты, пирожные», — рассказал хирург.

Врач добавил, что вред здоровью несут соленые блюда, а также жирные наваристые супы с мясом и шкварками, сдобные и слоеные булочки и батоны, перловка, бобы и фасоль. Все перечисленное он посоветовал заменить на более веганские варианты, снизить потребление жира, чтобы поддержать нормальное кровяное давление и работу сердца.

Ранее хирург Александр Умнов рассказал о первых признаках образования тромбов. По его словам, необходимо обратить внимание на диарею и боль в животе.