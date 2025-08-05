Польский депутат Фриц сравнил лозунг «Слава Украине» с нацистским приветствием

Лозунг «Слава Украине» (внесена Минюстом РФ в перечень нацистских символов и лозунгов), который выкрикнула во время заседания Сейма Польши депутат от правящей «Гражданской коалиции» Клаудия Яхира, является нацистским приветствием. Об этом заявил депутат от правой партии «Конфедерация» Роман Фриц, фрагмент своего выступления он опубликовал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Он также сравнил лозунг с нацистским приветствием «Зиг хайль». По словам депутата, подобное является примером позорного забывания «всего бандеровского и нацистского».

«В польском Сейме такого еще не было, как если бы кто-то крикнул "Зиг хайль"», — сказал он.

Ранее вице-спикер Сейма и один из лидеров «Конфедерации» Кшиштоф Босак заявил, что спецслужбы и полиция Польши хотят отменить безвизовый режим с рядом стран, в том числе с Украиной. Он подчеркнул, что правящая коалиция игнорирует противников безвиза и не дают достаточных инструментов наблюдения за массовой иммиграцией.