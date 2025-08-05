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06:34, 5 августа 2025Россия

Ядовитая змея укусила подростка на российском пляже

Ядовитая змея укусила 15-летнюю школьницу на пляже в Приморье
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vikas Shankarathota / Unsplash

Ядовитая змея укусила подростка на пляже в Приморье. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Школьница была госпитализирована с анафилактическим шоком. Пострадавшая бродила по песку под Находкой, где на нее напала змея. У подростка резко упало давление, конечности начали отекать, сознание — путаться. Родители быстро доставили школьницу к больницу.

Медики экстренно очистили организм от яда. В настоящее время подросток находится под наблюдением, ее жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в Индии двухлетний мальчик укусил смертельно ядовитую змею, напавшую на него. Ребенок бросил в кобру кирпич, после чего та обвилась вокруг его руки. В ответ мальчик вцепился зубами в голову рептилии и загрыз ее. Кобра успела укусить ребенка.

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