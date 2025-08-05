Ядовитая змея укусила подростка на российском пляже

Ядовитая змея укусила 15-летнюю школьницу на пляже в Приморье

Ядовитая змея укусила подростка на пляже в Приморье. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Школьница была госпитализирована с анафилактическим шоком. Пострадавшая бродила по песку под Находкой, где на нее напала змея. У подростка резко упало давление, конечности начали отекать, сознание — путаться. Родители быстро доставили школьницу к больницу.

Медики экстренно очистили организм от яда. В настоящее время подросток находится под наблюдением, ее жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в Индии двухлетний мальчик укусил смертельно ядовитую змею, напавшую на него. Ребенок бросил в кобру кирпич, после чего та обвилась вокруг его руки. В ответ мальчик вцепился зубами в голову рептилии и загрыз ее. Кобра успела укусить ребенка.