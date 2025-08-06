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10:03, 6 августа 2025Россия

Бабушка находящегося на СВО россиянина оставила его без квартиры

В Волжском бабушка находящегося на СВО бойца продала его единственное жилье
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Волжском Волгоградской области бабушка находящегося на специальной военной операции (СВО) военного оставила его без квартиры. Об этом пишут «Новости Волгограда».

По данным издания, россиянка оформила сделку по доверенности, продав единственное жилье бойца вдвое дешевле реальной стоимости — за 3,1 миллиона рублей. А затем провела еще одну сделку — приобрела эту же квартиру в свою собственность.

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По словам юриста российского военнослужащего, у россиянки есть в собственности несколько объектов недвижимости, в то время как у бойца СВО — это единственное жилье. «Один-единственный угол, и тот отняли. Я объяснил, что она все провернула, когда он воевал», — сказал юрист Эдгар Кармазиновский.

В мае городской суд признал сделки с квартирой недействительными и вернул квартиру участнику СВО. Однако вторая сторона с этим не согласилась и подала на апелляцию. Первое заседание состоится 6 августа.

Ранее в Ярославле женщина обманула находящегося на СВО солдата и продала его авто. Боец попросил активистов и правоохранительные органы разобраться в инциденте.

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