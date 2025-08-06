Бывшего министра транспорта российского региона освободили в зале суда

В Самаре в зале суда освободили экс-министра транспорта области Пивкина

В Самаре в зале суда освободили экс-министра транспорта области Пивкина. Об этом сообщает «Интерфакс».

Мужчина признан виновным по статье 169 («Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности») УК РФ.

По данным агентства, Пивкина арестовали в июне 2024 года. Следствие установило, что бывший глава регионального министерства транспорта превысил служебные полномочия при заключении государственного контракта на капитальный ремонт автодороги Самара — Новокуйбышевск стоимостью более 1,2 миллиарда рублей.

При проведении процедуры закупки заявки подали несколько компаний, но Пивкин дал указание своему заместителю заключить контракт с самарской фирмой. После проверки антимонопольной службы результаты конкурса пересмотрели и заключили госконтракт с компанией из Чувашии.

Также следствие считает, что Пивкин якобы потребовал от учредителя одной из компаний не поставлять победителю асфальтобетонную смесь для выполнения контракта.

Суд признал бывшего министра виновным, ему назначили штраф в размере 480 тысяч рублей, а также лишили на три года права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти. Однако с учетом положения статьи 72 («Исчисление сроков наказаний и зачет наказания») УК РФ Пивкин был освобожден от штрафа.

Его освободили в зале суда.

Ранее сообщалось, что арестованный экс-министр транспорта российского региона отказался признать вину.