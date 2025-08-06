ВС РФ уничтожили в зоне СВО прозванные передвижными гробами бронемашины Snatch

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выставили против российских военных в зоне СВО прозванные «передвижными гробами» бронемашины Snatch. Это следует из сообщения Министерства обороны России.

Как рассказали в оборонном ведомства, бойцы Вооруженных сил (ВС) России вступили в бой и уничтожили эту технику. Удары по «передвижным гробам» нанесли бойцы группировки войск «Запад». Какое именно направление пытались прикрыть этой техникой ВСУ, не уточняется.

Известно, что бронемашины Snatch получили прозвище «передвижные гробы» из-за своей ненадежности. В 2008 году недовольство этим видом техники вынудило уволиться командира британского спецназа Себастьяна Морли. При этом британское Минобороны не стало отказываться от бронемашин Snatch даже после негативной реакции военных.

Ранее сообщалось, что Украина сбросила на российские объекты семь управляемых авиабомб. Вероятно, использовались французские авиабомбы Hammer или американские JSOW.