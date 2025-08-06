Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:19, 6 августа 2025Россия

Украина выставила против российских военных «передвижные гробы»

ВС РФ уничтожили в зоне СВО прозванные передвижными гробами бронемашины Snatch
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Cpl Russ Nolan RLC - Defence Images / Wikimedia

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выставили против российских военных в зоне СВО прозванные «передвижными гробами» бронемашины Snatch. Это следует из сообщения Министерства обороны России.

Как рассказали в оборонном ведомства, бойцы Вооруженных сил (ВС) России вступили в бой и уничтожили эту технику. Удары по «передвижным гробам» нанесли бойцы группировки войск «Запад». Какое именно направление пытались прикрыть этой техникой ВСУ, не уточняется.

Материалы по теме:
«Если умирать, то лучше на своем огороде» Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
«Если умирать, то лучше на своем огороде»Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
Сегодня
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025

Известно, что бронемашины Snatch получили прозвище «передвижные гробы» из-за своей ненадежности. В 2008 году недовольство этим видом техники вынудило уволиться командира британского спецназа Себастьяна Морли. При этом британское Минобороны не стало отказываться от бронемашин Snatch даже после негативной реакции военных.

Ранее сообщалось, что Украина сбросила на российские объекты семь управляемых авиабомб. Вероятно, использовались французские авиабомбы Hammer или американские JSOW.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В российском регионе вспыхнули мигрантские волнения. На улицы вышли толпы иностранцев, работающих на пороховом заводе

    Додик выругался матом и пообещал не сдаваться

    Пригожин ответил на сообщения об избиении жены сыном Валерии

    На глубине океана найдены необычные организмы

    Москвичей предупредили об опасности

    Кадыров сообщил об отправке новой группы бойцов из Чечни в зону СВО

    Акула растерзала ската на глазах людей

    Хайди Клум собралась лечиться от червей и получила предостережение от врача

    Назван самый популярный люксовый бренд у россиян

    Раскрыта реакция правоохранителей на гибель известного российского комментатора

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости