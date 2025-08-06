Украина сбросила на российские объекты семь управляемых авиабомб

МО России: Система ПВО РФ уничтожила семь управляемых авиабомб ВСУ

Украина сбросила на российские объекты семь управляемых авиабомб. Это следует из сообщения российского Министерства обороны.

В оборонном ведомстве не уточнили, какие цели выбрали для удара Вооруженные силы Украины (ВСУ), и какие бомбы использовались при попытке атаки. Из сводки Минобороны следует, что все авиабомбы были уничтожены системой противовоздушной обороны (ПВО).

Известно, что ВСУ периодически используют французские авиабомбы Hammer и американские JSOW. Дальность их полета составляет около 64 километров.