Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:49, 6 августа 2025Россия

Украина сбросила на российские объекты семь управляемых авиабомб

МО России: Система ПВО РФ уничтожила семь управляемых авиабомб ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Украина сбросила на российские объекты семь управляемых авиабомб. Это следует из сообщения российского Министерства обороны.

В оборонном ведомстве не уточнили, какие цели выбрали для удара Вооруженные силы Украины (ВСУ), и какие бомбы использовались при попытке атаки. Из сводки Минобороны следует, что все авиабомбы были уничтожены системой противовоздушной обороны (ПВО).

Известно, что ВСУ периодически используют французские авиабомбы Hammer и американские JSOW. Дальность их полета составляет около 64 километров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецназ ФСБ высадился к особняку российского чиновника. В его доме нашли мешки с долларами, оружие и драгоценности

    США сравнили с загнавшей себя в тупик акулой из-за действий Трампа

    Названы самые популярные в России схемы по отмыванию денег

    Россиянку обвинили по трем статьям по делу о взрыве дома

    Команда P.Diddy пообщалась с администрацией Трампа

    Украина сбросила на российские объекты семь управляемых авиабомб

    Военкор высказался о кампании ВСУ в Курской области в годовщину вторжения

    Москвичей предупредили о мощных метеорных потоках

    Россиянин похитил немую девочку из автомобиля отца

    Кармен Электра прогулялась по пляжу в блестящем купальнике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости