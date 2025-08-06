Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:40, 6 августа 2025Бывший СССР

Российский военный уничтожил более десяти украинских дронов

Минобороны: Российский военный уничтожил более десяти украинских FPV-дронов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российский военный Андрей Сасин уничтожил свыше десяти украинских FPV-дронов, не позволив Вооруженным силам Украины (ВСУ) помешать огневой работе гаубицы Д-30, сообщили в Минобороны России. Об этом пишет РИА Новости.

Как рассказали в министерстве, гвардии рядовой оперативно занял наиболее выгодную позицию и открыл огонь по воздушным целям, защищая сослуживцев и оружие. Расчет гаубицы в это время продолжал работу.

«Несколько часов прицельными выстрелами отбивая атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов, Андрей уничтожил свыше десяти вражеских FPV-дронов», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее российский боец с позывным Добряк обнаружил и уничтожил склад боеприпасов ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Речь идет о частном мнении». В МИД прокомментировали возможность размещения российских ракет на Кубе

    Найден самый простой способ улучшить здоровье сердца

    Учительница совратила 13-летнюю ученицу и больше года насиловала ее у себя дома

    Румыны через границу сняли крупный пожар после атаки беспилотников в Одесской области

    Очевидцы сообщили об атаке дронов ВСУ на Ростовскую область и пожаре

    Российский военный уничтожил более десяти украинских дронов

    В Купянске начались уличные бои

    Хинштейн пригрозил наказанием всем участникам вторжения ВСУ в Курскую область

    Солдат ВСУ заявил о готовности остаться в российской тюрьме вместо возвращения на Украину

    Трамп высказался об импорте российских урана и удобрений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости