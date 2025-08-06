Российский военный уничтожил более десяти украинских дронов

Минобороны: Российский военный уничтожил более десяти украинских FPV-дронов

Российский военный Андрей Сасин уничтожил свыше десяти украинских FPV-дронов, не позволив Вооруженным силам Украины (ВСУ) помешать огневой работе гаубицы Д-30, сообщили в Минобороны России. Об этом пишет РИА Новости.

Как рассказали в министерстве, гвардии рядовой оперативно занял наиболее выгодную позицию и открыл огонь по воздушным целям, защищая сослуживцев и оружие. Расчет гаубицы в это время продолжал работу.

«Несколько часов прицельными выстрелами отбивая атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов, Андрей уничтожил свыше десяти вражеских FPV-дронов», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее российский боец с позывным Добряк обнаружил и уничтожил склад боеприпасов ВСУ.