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23:16, 2 августа 2025Бывший СССР

Российский военный уничтожил склад боеприпасов ВСУ

Российский военный с позывным Добряк обнаружил и уничтожил склад боеприпасов ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российский боец с позывным Добряк обнаружил и уничтожил склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

В ходе патрулирования с использованием дрона российский боец выявил замаскированный опорный пункт диверсионной группы ВСУ. Он выяснил, что в лесном массиве был оборудован склад боеприпасов ВСУ.

«В результате скрытая база боеприпасов была уничтожена вместе с находившимися там диверсантами», — говорится в сообщении. За проявленную бдительность и профессионализм боец был удостоен медали «За отвагу».

Ранее лейтенант Максим Сибирко в одиночку уничтожил минометный расчет и склад с боекомплектом ВСУ.

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