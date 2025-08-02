Российский военный уничтожил склад боеприпасов ВСУ

Российский военный с позывным Добряк обнаружил и уничтожил склад боеприпасов ВСУ

Российский боец с позывным Добряк обнаружил и уничтожил склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

В ходе патрулирования с использованием дрона российский боец выявил замаскированный опорный пункт диверсионной группы ВСУ. Он выяснил, что в лесном массиве был оборудован склад боеприпасов ВСУ.

«В результате скрытая база боеприпасов была уничтожена вместе с находившимися там диверсантами», — говорится в сообщении. За проявленную бдительность и профессионализм боец был удостоен медали «За отвагу».

Ранее лейтенант Максим Сибирко в одиночку уничтожил минометный расчет и склад с боекомплектом ВСУ.