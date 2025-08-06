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12:59, 6 августа 2025Мир

ЕС исключил Украину из числа цивилизованных стран

Сийярто: Украина не входит в число цивилизованных государств
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Украина не входит в число цивилизованных государств и ей нет места в Европейском союзе (ЕС). Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, в эфире Harcosok Órája.

«Такой стране нет места в Европейском союзе, она не входит в число цивилизованных государств», — указал глава внешнеполитического ведомства.

В частности, Сийярто таким образом прокомментировал ситуацию с закарпатским венгром Йожефом Шебештьеном, не выжившим в результате попытки принудительного призыва. Министр указал, что «в нормальной стране» виновники были бы уже наказаны.

Ранее газета Magyar Nemzet сообщала, что власти Украины пытаются скрыть историю с Шебештьеном, который был жестоко избит сотрудниками призывного пункта за то, что отказался отправляться на фронт. Родственники 45-летнего жителя города Берегово, имевшего наряду с украинским венгерское гражданство, сообщили, что что Государственное бюро расследований Украины не хотят заниматься этим делом.

ЖЗЛ
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