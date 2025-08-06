Фанатам аниме в России представили уникальную программу

Фандом Фест ВКонтакте объявил первую часть программы

Фандом Фест ВКонтакте представил первую часть программы 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе VK.

Фестиваль пройдет 22-23 ноября в Москве. На главной сцене выступит певец и блогер из Китая Син Кайчжэн: он получил вирусную популярность после участия в русскоязычных музыкальных шоу и теперь солирует в Хоре Турецкого. Лайнап будет пополняться известными представителями поп-культуры.

Откроется зона VK Play, где пройдут презентации новых проектов, эксклюзивные кинопоказы, мастер-классы и Q&A-сессии. В пространстве появятся три площадки: игровая, лекторий VK Play Talks и интерактивная фотозона. Гости смогут опробовать популярные и новые игры от VK Play на компьютерах, поучаствовать в турнирах и челленджах. В лектории разработчики и эксперты игровой индустрии обсудят игры как новую форму искусства, тренды азиатского и российского геймдева, роль нейросетей в индустрии, феномен Black Myth: Wukong.

Впервые на фестивале — студия дубляжа «Студийная Банда». Ее актеры озвучили персонажей популярных аниме «Атака титанов», «Клинок, рассекающий демонов», «Дандандан», «Мальчик и птица». На главную сцену выйдут Анастасия Портная, Анна Мосолова, Александр Скиданов.

В паблик-токе от издательства Like Book гости встретятся с одним из самых популярных авторов российского young adult Асей Лавринович. Также они пообщаются с Ариной Цимеринг Ритой Хоффман, со сценаристами и художниками Наталией Nightday Воронцовой, Джамилей Зульпикаровой, Валентином Поткиным, Анастасией Phobs Ким, выпускающим редактором Ксенией Шпалецкой и главным редактором BUBBLE Романом Котковым.

Пройдет встреча и с книжными блогерами. Ирина Скугарь, Лиза Варвара Аранова, Людмила Личи и Мария Маркова обсудят сюжеты школьной классики и перепишут аннотации к книгам так, чтобы их захотелось читать в 2025 году. На паблик-токе про тру-крайм поговорят писательница и правозащитница Ева Меркачева, психиатр Василий Бейнарович (Фауст) и автор книги «Тру-крайм свидания» Камилла Магамедова. Модератором встреч станет блогер, инфлюенс-менеджер издательской группы Ангелина Картунова.

На главной сцене пройдут встречи с создателями и актерами грядущих киноновинок: экранизации книги «Твое сердце будет разбито», третьего сезона сериала «Вампиры средней полосы», полнометражного фильма «Смешарики» и детективного экшена «Черный шелк». Звездные гости, среди которых актеры Вероника Журавлева, Даня Вегас и Чжэн Ханьи, ответят на вопросы, проведут автограф-сессии и эксклюзивно для посетителей Фандом Феста ВКонтакте представят фрагменты из будущих кинопремьер. На фестивале впервые покажут видеоматериалы из фильма «Возвращение в Сайлент Хилл», релиз которого запланирован на 2026 год.