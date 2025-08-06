Против бывшего госсекретаря Дагестана выдвинули обвинения на 100 миллиардов рублей

ФСБ: Экс-госсекретарь Дагестана Магомедов причастен к хищению Дагнефтепродукта

Бывший госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов причастен к хищению у государства нефтеперерабатывающего комплекса республики стоимостью 100 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ России.

Речь идет о предприятиях «Дагнефтепродукт» и «Дагнотех», которые возвращены в госсобственность. В отношении экс-чиновника и его сообщников возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

В рамках расследования арестовано имущество бывшего госсекретаря и других фигурантов дела на общую сумму в три миллиарда рублей.

1 июля Магомедов был освобожден от должности. 26 июня суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства нефтеперерабатывающего комплекса «Дагнефтепродукт» и завода «Дагнотех».

Магомед-Султан Магомедов занимал должность госсекретаря республики Дагестан с ноября 2021 года. 25 июня стало известно о его задержании и обысках по связанным с ним адресам.