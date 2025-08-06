Генсек ООН в послании не упомянул осуществившую бомбардировку Хиросимы страну

Генсек ООН Гутерреш не упомянул осуществившую бомбардировку Хиросимы страну

Генсек ООН Антониу Гутерреш в послании в связи с 80-й годовщиной бомбардировки Хиросимы не упомянул США — страну, которая ее осуществила, передает РИА Новости.

Послание на церемонии зачитала заместитель генсека Идзуми Накамицу. «За один миг Хиросима превратилась в море огня, были отняты жизни нескольких десятков тысяч человек, город превратился в развалины. Человечество пересекло черту, откуда нет возврата», — говорилось в тексте. Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи и премьер-министр Японии Сигэру Исиба, выступая, тоже не упомянули США.

В июле президент США Дональд Трам заявил, что его приказ о нанесении удара по ядерным объектам Ирана напомнил ему события времен Второй мировой войны, когда были сброшены атомные бомбы на Японию. Он отметил, что портрет отдавшего приказ о бомбардировках экс-президента Гарри Трумэна висит в вестибюле Белого дома.