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19:05, 6 августа 2025Силовые структуры

Исчезнувший после расправы над отцом-бизнесменом россиянин нашелся на допросе

Сын бизнесмена из Алапаевска признался в расправе над 67-летним отцом
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: СУ СК РФ по Свердловской области

Сын 67-летнего бизнесмена из Алапаевска Мурата Бадртдинова, якобы исчезнувший после расправы над отцом, оказался на допросе. Он признал свою вину и рассказал о случившемся. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, вечером 1 августа 2025 года в жилом доме по улице Защиты в Алапаевске сын в ходе конфликта со своим отцом нанес ему несколько ударов ножом, от которых пострадавший скончался на месте.

По данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, на допросе мужчина признался, что заколол отца ножом в состоянии аффекта из-за спора.

После того как тело бизнесмена было обнаружено, родственники заявили, что сына похитили и спрятали силовики, а само преступление носит заказной характер, но киллера никто не ищет.

ЖЗЛ
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