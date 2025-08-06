Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:39, 6 августа 2025Мир

Издевавшегося над Вечным огнем марокканца лишат ВНЖ Франции

МВД Франции лишит ВНЖ марокканца, издевавшегося над Могилой Неизвестного солдата
Глеб Бажуткин (редактор отдела «Мир»)

Фото: Mohammed Badra / Pool / Reuters

Глава МВД Франции лишит вида на жительство (ВНЖ) марокканца, издевавшегося над Могилой Неизвестного Солдата у Триумфальной арки в Париже. Об этом со ссылкой на источники в министерстве сообщает радио Europe 1.

47-летний выходец с Ближнего Востока решил демонстративно прикурить сигарету от Вечного огня мемориала. Мужчину 21 раз привлекали к ответственности за оскорбления на почве ненависти и неповиновение судебным органам.

«Это оскорбление наших павших [воинов], нашей истории, нашей нации», — прокомментировала инцидент министр-делегат по вопросам памяти и ветеранов Патрисия Миральес.

В мае дети бывших мигрантов осквернили георгиевскую ленту и были задержаны.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле описали переговоры Путина и Уиткоффа в двух словах

    Тараканы пробрались на рейс из США в Индию и напугали пассажиров

    Раскрыто наказание для жены бывшего главы Верховного суда Чечни

    Новый президент Польши пообещал сделать польскую армию ведущей силой НАТО

    Рост российской экономики замедлился сильнее прогноза ЦБ

    Известный иностранный артист выступит в России

    В Новокузнецке провели экологическую акцию

    Выдающий себя за продюсера россиянин выманил у желающих славы миллионы

    Банк России предсказал инфляцию на конец III квартала 2025 года

    Стало известно о прибывающих в Херсон наемниках ВСУ из Великобритании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости