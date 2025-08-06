Издевавшегося над Вечным огнем марокканца лишат ВНЖ Франции

МВД Франции лишит ВНЖ марокканца, издевавшегося над Могилой Неизвестного солдата

Глава МВД Франции лишит вида на жительство (ВНЖ) марокканца, издевавшегося над Могилой Неизвестного Солдата у Триумфальной арки в Париже. Об этом со ссылкой на источники в министерстве сообщает радио Europe 1.

47-летний выходец с Ближнего Востока решил демонстративно прикурить сигарету от Вечного огня мемориала. Мужчину 21 раз привлекали к ответственности за оскорбления на почве ненависти и неповиновение судебным органам.

«Это оскорбление наших павших [воинов], нашей истории, нашей нации», — прокомментировала инцидент министр-делегат по вопросам памяти и ветеранов Патрисия Миральес.

В мае дети бывших мигрантов осквернили георгиевскую ленту и были задержаны.