Издевавшегося над Вечным огнем марокканца лишат ВНЖ Франции

Глава МВД Франции лишит вида на жительство (ВНЖ) марокканца, издевавшегося над Могилой Неизвестного Солдата у Триумфальной арки в Париже. Об этом со ссылкой на источники в министерстве сообщает радио Europe 1.
47-летний выходец с Ближнего Востока решил демонстративно прикурить сигарету от Вечного огня мемориала. Мужчину 21 раз привлекали к ответственности за оскорбления на почве ненависти и неповиновение судебным органам.
«Это оскорбление наших павших [воинов], нашей истории, нашей нации», — прокомментировала инцидент министр-делегат по вопросам памяти и ветеранов Патрисия Миральес.
В мае дети бывших мигрантов осквернили георгиевскую ленту и были задержаны.