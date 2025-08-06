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13:31, 6 августа 2025Россия

Кадыров сообщил об отправке новой группы бойцов из Чечни в зону СВО

Кадыров: В зону СВО вылетел очередной спецборт с добровольцами из Чечни
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

В зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине вылетел очередной спецборт с добровольцами из Чечни. Об отправке новой группы бойцов на передовую сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram.

Глава Чечни добавил, что добровольцы на базе Российского университета спецназа имени В.В. Путина прошли ускоренный курс боевой подготовки по ряду направлений, включая теоретические занятия и интенсивную практическую подготовку с применением современных методов ведения боевых действий.

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«Каждый из этих мужественных воинов отправляется с четким осознанием своей миссии — защитить безопасность и интересы России, поддержать боевых товарищей и внести достойный вклад в общее дело», — написал Кадыров.

Ранее сообщалось, что в зону СВО с 2022 года отправились более 60 тысяч бойцов из Чечни.

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