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15:42, 7 июля 2025Россия

Кадыров раскрыл число бойцов из Чечни в зоне СВО

Кадыров: С 2022 года в зону СВО из Чечни отправились более 60 тысяч бойцов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В зону специальной военной операции (СВО) на Украине с 2022 года отправились более 60 тысяч бойцов из Чечни. Их число раскрыл глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram.

«С самого начала СВО прошли подготовку на базе Российского университета спецназа имени В.В. Путина и отправлены на [фронт] более 22 тысяч добровольцев», — написал Кадыров.

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При этом всего в зону проведения СВО из Чечни было отправлено 60 344 бойца, уточнил глава российского региона.

Кадыров также добавил, что в понедельник, 7 июля, из Грозного в зону проведения СВО вылетел очередной спецборт с бойцами. В состав новой группы добровольцев вошли не только жители Чеченской Республики, но и представители других регионов России.

Ранее сообщалось, что за время проведения спецоперации государственные награды получили более 7,5 тысячи бойцов, отправившихся на фронт из Чечни.

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