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12:02, 6 августа 2025Спорт

Китайский пловец высказался о возвращении россиян на международные турниры

Цинь Хайян о возвращении россиян на международные турниры: Стало интереснее
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jeremy Lee / Reuters

Восьмикратный чемпион мира по плаванию Цинь Хайян высказался о возвращении россиян на международные турниры. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Китайский спортсмен отметил, что ему стало интереснее соревноваться. «Я считаю, что Россия всегда отличалась высоким теоретическим уровнем, — заявил Цинь Хайян. - Российские пловцы очень сильные». Он добавил, что россияне многократно завоевывали титулы чемпионов мира.

В первенстве мира в 2025 году в Сингапуре Цинь Хайян завоевал два золота.

Россияне впервые с 2019 года принимали участие в чемпионате мира по водным видам спорта. Атлеты выступали на соревнованиях в нейтральном статусе.

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