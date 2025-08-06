Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:25, 6 августа 2025Россия

Колонну с символикой ЧВК «Вагнер» сняли на трассе в российском регионе

Ветераны «Вагнера» с символикой ЧВК выехали на трассу в Орловской области
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Колонну с символикой частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» сняли на видео на трассе в Орловской области. Кадры публикует «Первый Областной портал новостей».

По информации издания, ветераны ЧВК выехали на автопробег вместе с десантниками, а также представителями общественных движений. Организатором мероприятия выступило Объединение ветеранов боевых действий региона.

Материалы по теме:
«Если умирать, то лучше на своем огороде» Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
«Если умирать, то лучше на своем огороде»Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
Сегодня
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025

Судя по видео, некоторые из бывших бойцов ЧВК до сих пор скрывают лица за балаклавами.

Ранее бывший вагнеровец с позывным Доберман напомнил о цене победы в многомесячных боях за Часов Яр. Боец отметил, что не верит ни в рай, ни в ад, но помнит о смерти всех своих сослуживцев.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле описали переговоры Путина и Уиткоффа в двух словах

    В Кремле раскрыли темы переговоров Путина и Уиткоффа

    Умер народный артист России Сафронов

    Выручка Uber превзошла ожидания аналитиков

    Черчесов назначен главным тренером «Ахмата»

    Нетаньяху поссорился с главой Генштаба

    Колонну с символикой ЧВК «Вагнер» сняли на трассе в российском регионе

    Трудовая инспекция в российском регионе вступилась за стриптизерш

    Фанатам аниме в России представили уникальную программу

    Алаудинов подсчитал потери ВСУ в Курской области и получил «страшную цифру»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости