Колонну с символикой ЧВК «Вагнер» сняли на трассе в российском регионе

Ветераны «Вагнера» с символикой ЧВК выехали на трассу в Орловской области

Колонну с символикой частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» сняли на видео на трассе в Орловской области. Кадры публикует «Первый Областной портал новостей».

По информации издания, ветераны ЧВК выехали на автопробег вместе с десантниками, а также представителями общественных движений. Организатором мероприятия выступило Объединение ветеранов боевых действий региона.

Судя по видео, некоторые из бывших бойцов ЧВК до сих пор скрывают лица за балаклавами.

Ранее бывший вагнеровец с позывным Доберман напомнил о цене победы в многомесячных боях за Часов Яр. Боец отметил, что не верит ни в рай, ни в ад, но помнит о смерти всех своих сослуживцев.