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14:23, 6 августа 2025Моя страна

«Кроличья нора» открылась в России

«Кроличья нора» открылась в парке Галицкого в Краснодаре
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «Парк Галицкого Краснодар»

В парке Галицкого в Краснодаре открылась новая локация. Она получила название «Кроличья нора», сообщается в Telegram-канале общественного пространства.

Чтобы попасть в необычный тоннель, надо преодолеть винтовую лестницу. По пути гостям встречаются светодиодные экраны, выполняющие роль окон в сказочные миры.

Ранее сообщалось, что известная российская певица Ольга Бузова побывала в парке Галицкого в Краснодаре и восхитилась его видами. По ее словам, она впервые оказалась здесь, хотя ранее много слышала про парк. «Много слышала про это место, но ни разу не была. Здесь очень круто, огромная территория в 50 гектаров, красиво, просто нереально», — сказала она на видео.

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