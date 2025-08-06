Танкистам ВСУ под Суджей скомандовали стереть с лица земли Малую Локню

При заходе в Курскую область танкистов Вооруженных сил Украины (ВСУ), их командир призвал стереть с лица земли приграничные населенные пункты. О первых словах украинских бойцов в момент вторжения «Ленте.ру» рассказали 70-летние беженцы из Малой Локни Валентина и Александр Ушкаловы.

Жители приграничья рассказали, что 6 августа 2024 года возле их дома, который расположен в 14 километрах от границы, остановились шесть танков без опознавательных знаков. Из люка одной из машин, по их словам, высунулся человек в камуфляже и крикнул своим подчиненным: «Чего непонятного? Стереть это место с лица земли! Стереть — и все!»

В сообщения о том, что оставаться в приграничных поселках опасно, Ушкаловы не верили до последнего, поскольку уже привыкли жить рядом с зоной боевых действий. «Доченька, мы находимся на границе, она укреплена, никто к нам не дойдет», — сказала Валентина дочери, которая призывала их эвакуироваться.

Во время оккупации Ушкаловы сперва прятались на огороде соседки, затем встретили российских солдат и перебрались в бункер времен Великой Отечественной войны. Вскоре им пришлось покинуть его и они вернулись к своему дому. Жилище было уничтожено, однако уцелел подвал, где хранилась консервация. В этом подвале они провели около двух месяцев, после чего их обнаружили военнослужащие ВСУ и перевезли супругов в Суджу, а затем переправили в украинские Сумы. Оттуда при посредничестве «Красного креста» Ушкаловы смогли вернуться в Россию.

По словам дочери Ушкаловых, в Малой Локне, где они жили, не осталось ни одного целого дома.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года, заняв 59 сел, деревень и город Суджу. Регион был полностью освобожден 26 апреля 2025 года. Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что Украина не смогла создать в регионе плацдарм и сорвать продвижение российских войск в Донбассе. Общие потери противника превысили 76 тысяч военнослужащих и 7700 единиц военной техники.