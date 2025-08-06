Майли Сайрус полностью обнажилась на съемках для журнала

Американская певица и актриса Майли Сайрус в откровенном виде снялась для журнала Perfect Magazine. Соответствующий пост появился на странице издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

32-летняя исполнительница предстала на черно-белом снимке полностью обнаженной. Она позировала вполоборота к камере, прикрыв рукой грудь и распустив волосы.

Также знаменитость запечатлели в шляпе и пышном платье с оборками в стиле XVIII века, изготовленном для фильма «Мария-Антуанетта» 2006 года. Автором данных кадров выступил известный фэшн-фотограф Паоло Роверси.

Ранее в августе звезда фильма «Субстанция», американская актриса, модель и танцовщица Маргарет Куолли топлес снялась для журнала Cosmopolitan.