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09:06, 6 августа 2025Ценности

Майли Сайрус полностью обнажилась на съемках для журнала

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Paolo Roversi / Perfect Magazine

Американская певица и актриса Майли Сайрус в откровенном виде снялась для журнала Perfect Magazine. Соответствующий пост появился на странице издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

32-летняя исполнительница предстала на черно-белом снимке полностью обнаженной. Она позировала вполоборота к камере, прикрыв рукой грудь и распустив волосы.

Также знаменитость запечатлели в шляпе и пышном платье с оборками в стиле XVIII века, изготовленном для фильма «Мария-Антуанетта» 2006 года. Автором данных кадров выступил известный фэшн-фотограф Паоло Роверси.

Ранее в августе звезда фильма «Субстанция», американская актриса, модель и танцовщица Маргарет Куолли топлес снялась для журнала Cosmopolitan.

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