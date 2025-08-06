Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:20, 6 августа 2025Путешествия

Между Москвой и Петербургом запустят новые поезда

РЖД: Между Москвой и Петербургом запустят дополнительные поезда
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В августе между Москвой и Санкт-Петербургом запустят новые поезда из-за повышенного спроса. Об этом говорится в официальном Telegram-канале РЖД.

Так, дополнительные составы будут курсировать 9, 15, 16, 23 и 30 августа с отправлением из Москвы в 1:25 и в 8:10, а также 10, 12, 17, 24, 26 и 31 августа с отправлением из Санкт-Петербурга в 00:36 и 8:10.

Ранее сообщалось, что РЖД запустили автоматическую покупку билетов из листа ожидания на пассажирские поезда. Россияне получили возможность автоматически приобретать билеты на поезда дальнего следования из сервиса «Лист ожидания». Уточняется, что с помощью листа ожидания пассажиры за год приобрели 720 тысяч билетов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле описали переговоры Путина и Уиткоффа в двух словах

    Черчесов назначен главным тренером «Ахмата»

    Нетаньяху поссорился с главой генштаба

    Колонну с символикой ЧВК «Вагнер» сняли на трассе в российском регионе

    Трудовая инспекция в российском регионе вступилась за стриптизерш

    Путин принял короля Малайзии

    Фанатам аниме в России представили уникальную программу

    Между Москвой и Петербургом запустят новые поезда

    Власти Израиля из милосердия уничтожили 200 голодающих крокодилов-каннибалов

    Алаудинов подсчитал потери ВСУ в Курской области и получил «страшную цифру»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости