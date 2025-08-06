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05:09, 6 августа 2025Россия

Минпросвещения определило нормы часов работы для педагогов

Минпросвещения определило нормы часов работы для учителей за ставку зарплаты

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Минпросвещения определило нормы часов работы для учителей в неделю за ставку зарплаты с учетом их специальности, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ ведомства.

На одну ставку предполагается работать 18 часов в неделю. В Минпросвещения пояснили, что этот параметр является расчетной величиной для начисления зарплаты, а сколько часов работает учитель, определяет образовательная организация.

Также устанавливается время работы 36 часов в неделю за ставку для воспитателей, педагогов-психологов, социальных педагогов, 30 часов для инструкторов по физкультуре и старших воспитателей, 25 часов для воспитателей, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 24 часа для музыкальных руководителей и 20 часов у дефектологов и логопедов.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею об обязательной сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории.

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