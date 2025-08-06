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11:57, 6 августа 2025Россия

Мишустин рассказал о массовом безобразии в школах

Премьер-министр Мишустин назвал безобразием трату учителями времени на документы
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / Ura.ru / Globallookpress.com

Трата российскими учителями времени на документы, а не на детей, является безобразием. Так царившую в российских школах ситуацию резко раскритиковал премьер-министр Михаил Мишустин, его слова приводит ТАСС.

Глава правительства напомнил, что ранее учителям приходилось заполнять огромное количество формуляров и отчетов.

В свою очередь, глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил Мишустину, что бумажная нагрузка на учителей уже снизилась в 25 раз. Слова чиновника вызвали удивление премьера.

Ранее Минпросвещения определило нормы часов работы для учителей в неделю за ставку зарплаты с учетом их специальности.

ЖЗЛ
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