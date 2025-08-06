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14:47, 6 августа 2025Экономика

Москве предрекли превращение в курорт

Эксперт Яшин: К 2050 году лето в Москве станет похожим на черноморское
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В середине века Москва может превратиться в курорт — к 2050 году лето в столице станет похожим на черноморское. Такую судьбу климату в городе предрек кандидат сельскохозяйственных наук, преподаватель кафедры охраны окружающей среды образовательного комплекса «Юго-Запад» Михаил Яшин, пишет АГН «Москва».

Эксперт отметил, что в последние годы столица все чаще сталкивается с признаками нового климатического режима — происходит резкая смена сезонов, случаются экстремальные погодные перепады, возникает аномальная жара с температурами выше 30 градусов, а также тропические ливни. По словам Яшина, все это уже стало устойчивым трендом.

«Прогнозы говорят, что к середине века лето в средней полосе может напоминать черноморское побережье. Но ориентироваться нужно не только на жару — увеличится и зимняя нестабильность: сильные снегопады, ледяные дожди, гололед», — добавил ученый.

Чтобы сделать город устойчивым к новым климатическим реалиям, властям придется переосмыслить строительные нормы, адаптировать системы ЖКХ, архитектуру, транспортную и медицинскую системы, считает эксперт.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова призвала москвичей привыкать к новому субтропическому климату. Жара выше плюс 30 градусов и мощные ливни становятся частью новой реальности для жителей столицы, отметила метеоролог.

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