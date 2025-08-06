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11:46, 6 августа 2025Бывший СССР

На Украине согласовали военную помощь от США на сотни миллионов долларов

Шмыгаль: Украина согласовала военную помощь от США на 200 миллионов долларов
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Alina Smutko / Reuters

США согласовали продажу помощи в сфере безопасности Украине более чем на 200 миллионов долларов. Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По его словам, это является результатом договоренностей Президента Украины Владимира Зеленского и Президента США Дональда Трампа. Шмыгаль рассказал, что в первом пакете помощи будут оборудование, ремонт и техническая поддержка для гаубиц M777 на сумму 104 миллионов долларов. Второй пакет, стоимостью 99,5 миллионов долларов, охватывает услуги по транспортировке и консолидации грузов, а также другие логистические услуги.

Финансирование этих пакетов помощи безопасности для Украины в рамках программы Foreign Military Sales полностью будут обеспечивать страны-партнеры, добавил глава Минобороны.

Ранее члены Демократической партии в Сенате США опубликовали доклад, в котором уличили Трампа в приостановке санкции против России и снижении давления на Москву. Авторы документа обвиняют Трампа в том, что его администрация не смогла расширить санкционный режим, созданный в течение первых трех лет конфликта, что, по их мнению, подрывает эффективность любых будущих угроз США в адрес Москвы.

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