На Западе обеспокоились уступчивостью спецпосланника США в переговорах с Россией

Bloomberg: Уиткофф может быть слишком уступчив в переговорах с РФ по Украине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф может быть слишком уступчив в переговорах с Россией по вопросу урегулирования украинского конфликта. Об этом со ссылкой на высокопоставленные европейские источники сообщает агентство Bloomberg.

«Существует также опасение, что цель России — продлить войну на Украине как можно дольше, не подвергаясь наказанию со стороны США», — передает издание слова одного из своих собеседников.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин принял спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле.

Американский спецпосланник прибыл в Москву утром 6 августа.