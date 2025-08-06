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12:24, 6 августа 2025Мир

На Западе обеспокоились уступчивостью спецпосланника США в переговорах с Россией

Bloomberg: Уиткофф может быть слишком уступчив в переговорах с РФ по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Владимир Путин и Стивен Уиткофф

Владимир Путин и Стивен Уиткофф. Фото: Гавриил Григоров / POOL / РИА Новости

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф может быть слишком уступчив в переговорах с Россией по вопросу урегулирования украинского конфликта. Об этом со ссылкой на высокопоставленные европейские источники сообщает агентство Bloomberg.

«Существует также опасение, что цель России — продлить войну на Украине как можно дольше, не подвергаясь наказанию со стороны США», — передает издание слова одного из своих собеседников.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин принял спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле.

Американский спецпосланник прибыл в Москву утром 6 августа.

ЖЗЛ
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