Назван самый кассовый фильм в карьере Брэда Питта

Deadline: Фильм «Формула-1» стал самым кассовым проектом в карьере Брэда Питта

Фильм F1 («Формула-1»), в котором Брэд Питт исполнил главную роль, стал самым кассовым проектом за всю карьеру голливудского актера. Об этом пишет Deadline.

По данным источника, в общей сложности мировые сборы фильма режиссера Джозефа Косински составляют 545,6 миллиона долларов, что делает спортивную драму самой кассовой картиной в фильмографии Питта, превзойдя предыдущий фильм-рекордсмен с его участием «Война миров Z».

Ранее сообщалось, что дом Брэда Питта в Лос-Анджелесе ограбили. По версии полиции, к преступлению причастны три человека. Они проникли в дом звезды «Бойцовского клуба» через окно и вынесли различные ценные предметы.