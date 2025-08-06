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12:18, 6 августа 2025Культура

Назван самый кассовый фильм в карьере Брэда Питта

Deadline: Фильм «Формула-1» стал самым кассовым проектом в карьере Брэда Питта
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: фильм «F1»

Фильм F1 («Формула-1»), в котором Брэд Питт исполнил главную роль, стал самым кассовым проектом за всю карьеру голливудского актера. Об этом пишет Deadline.

По данным источника, в общей сложности мировые сборы фильма режиссера Джозефа Косински составляют 545,6 миллиона долларов, что делает спортивную драму самой кассовой картиной в фильмографии Питта, превзойдя предыдущий фильм-рекордсмен с его участием «Война миров Z».

Ранее сообщалось, что дом Брэда Питта в Лос-Анджелесе ограбили. По версии полиции, к преступлению причастны три человека. Они проникли в дом звезды «Бойцовского клуба» через окно и вынесли различные ценные предметы.

ЖЗЛ
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